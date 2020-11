(gp) La morsa dei contagi non si ferma, anche se il picco sembra passato. Ieri sono stati registrati altri 348 casi di positività, ma come ogni fine settimana il numero di tamponi processati è stato minore. In provincia oggi si sforerà la quota delle 28mila persone colpite dal Covid: ieri il totale si è fermato a 27.965. Oltre alla buona notizia che non è stato registrato alcun decesso (i morti dall'inizio della pandemia rimangono dunque 553, ndr), c'è anche quella relativa alle ospedalizzazioni: se da un lato le terapie intensive crescono di un'unità, passando da 42 a 43, i ricoveri in area non critica si alleggeriscono di due posti letto: da 470 occupati sabato a 468 ieri. Un piccolo dato ma confortante sul fatto che la curva potrebbe finalmente iniziare a scendere in maniera più decisa. Anche i guariti sono in aumento di 164 unità: attualmente risultano usciti dal tunnel del Covid 13.058 trevigiani contro i 12.894 di sabato. Al contrario gli attualmente positivi, anche a fronte dei nuovi contagi, sono saliti in 24 ore di 184 unità, passando da 14.170 a 14.354. L'Usl 2 continua a fronteggiare l'emergenza utilizzando tutti i presidi ospedalieri disponibili per curare i malati: al momento in area non critica ci sono 86 persone al Ca' Foncello, 25 a Oderzo, 13 a Conegliano, 101 al Covid hospital di Vittorio Veneto, 1 a Castelfranco, 115 a Montebelluna, 55 al San Camillo, 37 all'ospedale di Motta di Livenza, 20 all'ospedale di comunità di Treviso e 15 in quello vittoriese.

