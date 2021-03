Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La terza ondata non è ancora passata, ma i picchi di questi giorni sono rimasti, almeno per il momento, sotto i livelli di guardia previsti. Certo, il ritmo dei contagi continua a far registrare una media di circa 300 nuovi casi al giorno, ma il sistema sanitario sta reggendo e, grazie ai vaccini, non si sono lontanamente raggiunti i livelli della seconda ondata quando, tra novembre e dicembre, si è arrivati a contare oltre 15mila persone...