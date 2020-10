L'ALLARME

TREVISO Scoppia un nuovo focolaio da coronavirus in un'azienda trevigiana. Stavolta è stata colpita una società cooperativa con base nel distretto di Asolo che si occupa di logistica. Ad oggi si contano in tutto 33 contagiati. La ricerca è partita dopo la conferma della positività di due lavoratori. A quel punto l'azienda ha organizzato uno screening generale tra i propri 200 dipendenti, molti dei quali stranieri, appoggiandosi a un laboratorio privato. E gli esiti dei tamponi hanno portato alla luce esattamente 33 contagi da coronavirus. Al momento sono tutti asintomatici. Ora è stata attivata la task force dell'Usl della Marca, pronta a intervenire per arginare il focolaio. Nelle prossime ore i contatti più stretti delle persone già risultate positive verranno a loro volta sottoposte al tampone. A cominciare dai familiari. Potrebbe anche esserci un nuovo screening generale sui dipendenti. Ma la cosa per ora non è scontata: l'azienda sanitaria sta facendo tutte le valutazioni del caso in base ai fattori di rischio, compresa la vicinanza tra le persone e la condivisione di spazi comuni. L'obiettivo è scongiurare il rischio che si ripeta quanto visto nell'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola. E' vero che in quel caso il focolaio si spense nel giro di un mese, così come era capitato nell'ex caserma Serena, senza ricoveri in ospedale. Ma è anche vero che oggi l'imperativo categorico è cercare di contenere il numero di contagi. E' ciò che si sta cercando di fare anche nelle scuole.

I CONTAGI

Ieri è stato registrato un caso di coronavirus in una prima elementare del distretto di Asolo. Come prevedono i protocolli per i bambini del primo anno, l'intera classe è stata subito messa in quarantena a casa. La lotta, però, è molto complicata. A livello generale, i contagi continuano inesorabilmente a salire. Negli ultimi due giorni nel trevigiano sono emerse 150 nuove positività al coronavirus. Nel conto ci sono anche le 33 della cooperativa. Pure al netto di quest'ultimo focolaio, però, il grafico sta confermando l'impennata. I contagi non legati a cluster emergono tra i familiari di persone già positive e tra pazienti che si rivolgono al medico e vengono inviati a fare il tampone dopo aver sviluppato sintomi compatibili con l'infezione da coronavirus. Al momento sono 1.470 i trevigiani che stanno combattendo contro il Covid-19. Il 20 per cento dei 7.314 casi contati in tutto il Veneto. Le persone ricoverate in ospedale hanno superato quota 40. Con un leggero aumento rispetto all'ultimo periodo. Mentre le Terapie intensive restano fortunatamente vuote, ad oggi ci sono 17 pazienti positivi tra i reparti di Malattie infettive e di Medicina d'urgenza dell'ospedale di Treviso, nell'ospedale principale di Vittorio Veneto e altri 14 nell'ospedale di comunità della stessa Vittorio Veneto. E purtroppo è stato registrato un nuovo decesso. Ieri è mancata un'anziana di 81 anni, già colpita da altre gravi patologie, che dopo la conferma dell'infezione da Covid era stata trasferita nel reparto di Medicina dell'ospedale di Vittorio Veneto. Si tratta del 358esimo decesso registrato nella Marca negli ultimi otto mesi di epidemia, dalla fine dello scorso febbraio ad oggi.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

