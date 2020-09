Undici positivi al test rapido per il coronavirus. Rischia di allargarsi ulteriormente il maxi focolaio esploso nell'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola, dove è già stato registrato il contagio di 178 lavoratori, più un'altra quarantina di persone tra familiari e amici. Ieri la task force dell'Usl ha eseguito uno screening su 219 persone che erano risultate negative al primo giro di controlli. E 11 test rapidi hanno dato esito positivo. La conferma definitiva arriverà oggi pomeriggio attraverso il tampone processato in biologia molecolare. Ma per precauzione gli undici casi sono già stati inseriti negli elenchi delle persone contagiate. Se il tampone classico darà un risultato diverso, verranno cancellate dalla lista. Difficile però pensare a una serie così lunga di falsi positivi. Abbiamo già visto con il focolaio dell'ex caserma Serena che si tratta di un andamento normale in situazioni simili nota Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca per questo abbiamo la certezza che nel giro di un paio di settimane inizieremo ad assistere progressivamente alla negativizzazione dei casi collegati all'Aia. Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA