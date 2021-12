(P. Cal.) Resta sempre alta la curva del contagio nella Marca. Ieri i nuovi positivi sono stati 673 contro i 993 del giorno prima. Due invece i decessi. Peggio della Marca fa solo Vicenza, dove i positivi registrati sono stati 693. Complessivamente, a oggi secondo gli ultimi dati dell'Usl, le persone positive (tra ricoverati e in quarantena) sono 11.647, che comunque resta la seconda posizione più critica dopo quella Padovana, che ha toccato quota 13.016 positivi registrati.

Stabile la situazione dei ricoverati. L'occupazione delle terapie intensive, il metro che indica se la situazione sta precipitando o migliorando, rimane sotto osservazione. Al Ca' Foncello, fino a ieri, i ricoverati in questo reparto erano 11; a Conegliano 4, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti; 4 anche a Vittorio Veneto e 6 a Montebelluna. Varia di poco anche il numero dei ricoverati nei reparti dell'area non critica: al Ca' Foncello sono 64 (due in più rispetto al giorno precedente); a Conegliano uno solo, mentre a Vittorio Veneto da 72 passano a 75. Stazionario invece il dato di Montebelluna, con 83 pazienti positivi esattamente con il giorno precedente. Calano invece di 2 unità i ricoverati nel reparto allestito alla San Camillo, dove passano da 26 a 24. In totale, negli ospedali trevigiani dedicati al Covid (solo Castelfranco resta Covid free) ci sono 247 ricoverati. La situazione è grave ma, secondo l'Usl, non ancora critica. Per arginare il virus si fa molto affidamenti sui vaccini, compresi quelli ai bambini dai 5 agli 11 anni iniziati in questi ultimi giorni e già con buone percentuali, e sulle buone pratiche. L'ingresso del Veneto in zona Gialla, oltre a dare una stretta sul super Green pass, obbliga tutti all'uso della mascherina oltre che nei luoghi chiusi, anche all'aperto: a questa è una delle misure di prevenzione più efficaci.

