LA NOVITÀTREVISO Colonnine per la ricarica elettrica di ultima generazione, in grado di abbattere sensibilmente i tempi per il pieno di energia delle auto elettriche. A Treviso ne arriveranno 10 in base allo schema del protocollo d'intesa approvato dalla Giunta con Enel X Mobility.L'ACCORDO«Le 10 infrastrutture di ricarica verranno posizionate in base alle esigenze dei cittadini - fanno sapere da Ca' Sugana - due colonnine verranno...