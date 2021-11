Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Anche oggi pioggia per fin dalle prime ore della mattina e temperature basse. Dopo la pausa concessa ieri, con una bella giornata di sole e di tepore, il maltempo tornerà a fare breccia ancora una volta. Tipico esempio dell'irregolarità di questo periodo. Possibili anche episodi di pioggia intensa e questo potrebbe essere un problema: il terreno infatti non ha ancora completamente assorbito tutta l'acqua caduta lunedì. In calo anche le...