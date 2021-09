Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLITREVISO Quattro patenti ritirate e tutte per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza e, in provincia di Venezia, una vittima: Andrea Santagà, 33 anni, originario di Treviso ma da anni residente a San Donà. Questo il bilancio del fine settimana di verifiche lungo le strade. Il dato delle patenti ritirate per infrazioni così gravi ha allarmato i vertici della Polizia locale e convinto a potenziare i controlli sia di sera...