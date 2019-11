Alpini e sede sportiva: 3 raid «Un paese colpito al cuore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RAIDFONTANELLE Non c'è pace nella Sinistra Piave ancora flagellata da una raffica di furti. Dopo i colpi nelle abitazioni, messi a segno in particolare a Codognè nella notte di mercoledì, i ladri si sono concentrati su Fontanelle. Dove hanno messo a segno tre razzie, in rapida successione. Probabilmente si è trattato di una stessa banda, che si è mossa velocemente e, alla fine, è scappata facendo perdere le proprie tracce.Sono stati visitati dai ladri l'Expo Mobili, la sede degli Alpini e la sede della società sportiva. Tre bersagli e...