Alloggi popolari in vendita e mutui agevolati ai giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Un anno: a Ca' Sugana si sono dati questo arco di tempo per quantomeno avviare un programma di ampio respiro che parte dalle vendita di alcuni appartamenti popolari gestiti dal Comune e arriva fino ad aiuti concreti per le giovani coppie interessate ad acquistare la loro prima casa. L'assessore al Sociale Gloria Tessarolo, assieme ai colleghi di altri settori come Bilancio e Lavori pubblici, sta portando avanti un monitoraggio per individuare un discreto numero di appartamenti di proprietà comunale da mettere in vendita. Ne...