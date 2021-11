Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(mf) Focolaio a Istrana. Dieci i contagi all'interno di un gruppo che frequentava una palestra e che una decina di giorni fa, dopo l'allenamento, si è ritrovato a cenare in una pizzeria della zona. Le attività non sono state chiuse: possono continuare a lavorare. Ma il servizio di tracciamento dell'Usl della Marca ha fatto scattare le quarantene per le persone coinvolte e i controlli su chi era entrato in contatto con il gruppo, tra...