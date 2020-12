Sono 163 le classi delle scuole trevigiane costrette in questo periodo a fare i conti con il coronavirus. E l'Usl della Marca si appresta a lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione anche via social per ricordare a tutti l'importanza del rispetto delle misure di prevenzione, a partire dalla necessità di indossare la mascherina, osservare i distanziamenti, evitare gli assembramenti e igienizzarsi le mani. All'interno delle scuole le regole vengono rispettare. «Il problema è ciò che accade fuori», dicono dall'Usl. E' partita anche da qui la decisione di avviare la nuova campagna. Nel frattempo sono 73 le classi messe in quarantena: 32 nel distretto di Treviso, 19 in quello di Pieve di Soligo e 22 in quello di Asolo. Più 90 in auto-monitoraggio: 48 nel distretto di Treviso, 27 nell'area di Pieve di Soligo e 15 nella zona di Asolo. Quale la differenza? La quarantena di un'intera sezione scatta quando vengono riscontrate più positività nello stesso gruppo (al nido, all'asilo e in prima elementare basta anche un solo caso). L'auto-monitoraggio, invece, quando c'è il contagio di un solo studente e tutti i suoi compagni di classe risultano negativi. (mf)

