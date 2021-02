L'EPIDEMIA

TREVISO Scatta il piano di stretta sorveglianza contro la variante brasiliana per provare ad arginare la possibile terza ondata del coronavirus. A fronte di ogni singolo caso verranno sottoposti a tampone tutti i contatti, non solo quelli stretti ma anche quelli occasionali. Cioè tutte le persone incontrate nell'ultimo periodo, pure se per pochi minuti. È questa la linea seguita dall'Usl della Marca. Il centro di Microbiologia ha appena certificato la larga diffusione nel trevigiano della mutazione inglese. Si parla del 20% dei casi. Questa ultima, però, non richiede il programma di sorveglianza predisposto per le varianti che preoccupano di più: dalla brasiliana alla sudafricana. «Ci aspettiamo che emergano dei casi di brasiliana anche nel trevigiano avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl c'è preoccupazione anche perché i vaccini anti-Covid hanno già dimostrato di funzionare contro la variante inglese, mentre ancora non sappiamo se e quanto possano coprire la variante brasiliana».

LE MISURE DI PREVENZIONE

Sono già stati identificati dei casi di brasiliana tra Venezia e Padova. Per questo ci si è preparati. Il piano è chiaro. Sostanzialmente strutturato a cerchi concentrici. Per i contagi dovuti al coronavirus tradizionale è prevista una quarantena di 10 giorni, con l'esecuzione dei tamponi ai contatti più stretti, a partire dai familiari. Davanti alla mutazione inglese la quarantena sale a 14 giorni, con possibilità di uscire dall'isolamento solo dopo l'esito negativo del tampone processato in biologia molecolare. La nuova rete di monitoraggio delle varianti messa a punto dalla Microbiologia di Treviso ha già identificato oltre 30 casi inglesi nella Marca nel giro di 48 ore. «La variante inglese circola già: è evidente ha sottolineato Roberto Rigoli, direttore del centro e coordinatore di tutti e 14 i laboratori del Veneto per il momento non dimostra una maggiore aggressività dal punto di vista clinico. Di contro, la maggiore contagiosità è invece evidente». Ad oggi nel trevigiano non sono ancora stati identificati contagi da varianti brasiliana e sudafricana. Ma secondo gli specialisti è solo una questione di tempo.

TRACCIAMENTO RAPIDO

Da qui la scelta di irrigidire ulteriormente le misure di sorveglianza. «Davanti a casi di variante brasiliana verranno controllati non solo i contatti stretti della persona contagiata ma anche i contatti casuali avuti negli ultimi giorni: tutte le persone incontrate, pure se per cinque minuti spiega Benazzi il lavoro di contact tracing scenderà ancora più nel dettaglio. Se normalmente a fronte di un contagio scattano in media i controlli su altre cinque o sei persone, allargando il cerchio ai contatti casuali si potrà salire anche a 30 persone da controllare per ogni caso di positività». L'imperativo categorico è provare a bloccare sul nascere eventuali focolai. Perché va da se che con una esplosione dei contagi, la task force dedicata al tracciamento sarebbe chiamata a un lavoro difficilmente sostenibile. L'attività passa interamente per la rete di monitoraggio studiata dalla Microbiologia per andare a caccia delle mutazioni del virus. Lo screening viene eseguito attraverso dei tamponi che permettono non solo di evidenziare l'eventuale positività del soggetto ma anche di far emergere nel giro di un paio d'ore l'eventuale presenza di una delle tre varianti del coronavirus: inglese, sudafricana e brasiliana, appunto. Non si può mollare la presa.

L'ANDAMENTO

A livello generale, anche ieri nella Marca sono emersi 103 nuovi contagi. In linea con la media quotidiana dell'ultimo periodo. La buona notizia è che le guarigioni sono più incalzanti. Così anche il numero di trevigiani attualmente impegnati a combattere contro l'infezione è in costante calo. Un dato che fa ben sperare, anche se l'usl non vuole affatto abbassare la guardia, specie di fronte al rischio varianti. Ad oggi sono 1.756 (addirittura 164 in meno in un solo giorno). Ma i decessi purtroppo non si fermano. Ieri sono mancate altre 6 persone che erano risultate positive. Con questi ultimi, sale a 1.546 la triste conta dei lutti registrati nella Marca in quasi un anno di epidemia da coronavirus.



