TREVISO Ci sono famiglie, donne sole con bimbi piccoli, anziane invalide, giovani coppie. La fotografie dell'emergenza abitativa nella Marca ha tanti volti, tante storie, tante sofferenze. Vite di miseria e sacrifici dove anche solo trovare 40 euro al mese diventa uno scalino insormontabile. Vite tenute insieme come cristalli rotti che la pandemia ha mandato inesorabilmente in frantumi. Per loro niente panettoni, regali e brindisi. Per loro Capodanno è la dead line, la data di non ritorno. È il giorno che coincide con il termine del blocco degli sfratti.

E così quel che si profila all'orizzonte nei primi mesi del prossimo anno è un esercito di persone senza casa. Gli sfrattati del Covid. Giovani e anziani, uomini e donne, italiani e stranieri, famiglie e single. La povertà è sempre democratica. Persone che già non riuscivano a pagare le utenze, in ritardo con i pagamenti degli affitti e con avvisi di sfratto pendenti. È questa la fotografia che emerge dai dati raccolti tra gli operatori di Sunia, Sicet e Uniat del Veneto, i Sindacati degli inquilini che fanno riferimento rispettivamente a Cgil, Cisl e Uil Veneto. I contributi una tantum che la Regione ha messo a disposizione non riescono a soddisfare le reali necessità, aggravate dall'imperversare della pandemia che in primis ha colpito chi aveva lavori precari. A queste situazioni si sommano tutti quegli inquilini in arretrato con le utenze e le spese condominiali. Tra loro anche molti italiani, in genere giovani coppie in condizioni economiche molto precarie, che non hanno retto al lockdown.

«Nella Marca ci sono davvero molte situazioni drammatiche. Da Conegliano a Oderzo, da Mogliano a Castelfranco l'emergenza è diffusa». Pietro Scomparin segretario del Sicet Veneto allarga le braccia, il quadro che ritrae è a tinte fosche. «Proprio la prossima settimana - spiega - ho un nuovo incontro in Comune a Castelfranco per due famiglie con bimbi molto piccoli in grossissime difficoltà. Per una di queste era stato trovato un alloggio per la mamma e i due bimbi, ma il papà doveva dormire in auto. Ovviamente abbiamo declinato la proposta, vediamo se ci vengono offerte nuove e migliori possibilità. A Portobuffolè stiamo seguendo la situazione di una mamma sola con tre bimbi piccoli che è rimasta senza lavoro a causa del Covid. Non è più riuscita a pagare l'affitto e ora rischia di trovarsi su una strada con i piccoli. La stessa cosa è accaduto a un papà di Mogliano. Lavorava in un albergo a Venezia che all'inizio della pandemia ha deciso di chiudere. E lui sono mesi che non lavora. È in cassa integrazione ma i soldi non bastano a coprire anche l'affitto. E così gli è arrivato lo sfratto». La situazione più drammatica è quella di una signora invalida riconosciuta che vive in una casa Ater a Treviso. «Non lavora e solo i Comuni in questi casi possono sostituirsi e pagare i 40 euro di canone. Ora il Comune non paga più. Questa signora dovrebbe essere sfrattata, ma come si può fare una cosa del genere... Ora stiamo tergiversando, speriamo che il Comune ci venga incontro». I sindacati hanno chiesto un incontro alla Regione per monitorare la situazione e per chiedere che vengano messe a disposizione alloggi, anche temporanei, per queste emergenze abitative, senza dividere le famiglie e nel frattempo rendere usufruibili tutti quegli alloggi dell'Ater attualmente sfitti perché bisognosi di restauri. «La pandemia - conclude Scomparim - ci sta costringendo a vedere quei nodi della nostra vita sociale che abbiamo per troppi anni ignorato, e se nei primi mesi della crisi sanitaria è emerso con prepotenza il tema del lavoro, precario e sottopagato, ora sta venendo alla luce una vecchia questione: la casa».

