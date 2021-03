LA STRETTA

TREVISO Controlli tarati sulle novità apportate dal primo Dpcm del governo Draghi, ma anche sui comportamenti dei trevigiani che nello scorso fine settimana sono stati poco cauti vista la situazione contagi in netto peggioramento. Se ne parlerà in mattinata in Prefettura, nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza, slittato, questa settimana, al giovedì. Un tavolo routinario, dice il prefetto Maria Rosaria Laganà, ma in cui sarà inevitabile fare il punto sui fronti aperti, dalle scuole ai controlli anti assembramento, alla prospettiva, per nulla remota, di una nuova zona arancione.

I DIVIETI

Le nuove regole, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, avevano inizialmente messo in subbuglio i sindaci da Nord a Sud, per il sospetto che anche i bar potessero effettuare l'asporto la sera dopo le 18. Questo avrebbe incentivato una pericolosa movida. Il chiarimento è arrivato in seconda battuta: il divieto di asporto per i bar rimane, ma sarà consentito fino alle 22 per enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande. Rischio, quindi, sventato. Il nocciolo della questione, secondo il prefetto Maria Rosaria Laganà, non sono tanto le misure previste: «La verità è sempre la stessa: dovremmo ognuno adottare comportamenti più adeguati, improntati alla massima cautela, cosa che non sempre vediamo. In qualche situazione dello scorso fine settimana, al preannuncio delle chiusure, molti l'hanno vissuto come l'ultimo giorno di carnevale, anziché capire che esagerando si andava ad acuire il problema. Le misure sono importanti, ma se non ci si mette d'impegno viene tutto vanificato e si rischia l'allungamento dei tempi per uscire da questa situazione».

LE RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni, per il week-end, sono accorate: «Se si vuole uscire, almeno cerchiamo di non andare tutti negli stessi luoghi ammonisce il prefetto - Se si passeggia in zone isolate non occorre neanche indossare la mascherina, e questo dovrebbe essere di incentivo. Non si capisce invece perché la gran parte dei cittadini sia così abitudinaria da ritrovarsi tutti negli stessi posti, sullo stesso tratto strada o di passeggiata. È una situazione su cui vale la pena meditare».

IL FRONTE SCOLASTICO

E poi c'è la scuola. Di nuovo a rischio chiusura. «Con l'ufficio scolastico e Mom eravamo d'accordo di riaggiornarci in questi giorni per valutare la percentuale della frequenza in presenza, ma con gli attuali contagi, il problema di passare dal 50 al 75 per cento non si pone, anzi: difficilmente ci si discosterà dal 50 per cento, anzi purtroppo si potrebbe andare verso la chiusura totale alle superiori se dovessero aumentare i numeri. Per adesso si prosegue in questo modo».

IN BILICO

La diffusione delle varianti, l'alta contagiosità, soprattutto nell'Asolano, non fanno presagire nulla di buono. «Se prevedo il passaggio in zona arancione? Diciamo che non me lo auguro prosegue Laganà Leggo ciò che dicono i medici, leggo le dichiarazioni preoccupate del direttore generale dell'Ulss 2 Benazzi, vedo cosa accade nelle regioni intorno: siamo circondati. Il Friuli non è messo bene, Brescia non è lontanissima, la Lombardia è zona rossa, Bologna anche e noi siamo in mezzo». La tendenza c'è ed è fortemente negativa, la strada di nuove restrizioni sembra ormai imboccata. «Ma molto dipenderà dai comportamenti futuri conclude il prefetto - ecco perché dico che varrebbe la pena di farsi un'esame di coscienza per vedere se ciascuno di noi fa effettivamente tutto quello che è possibile fare per evitare di aggravare una situazione già complicata».

Lina Paronetto

