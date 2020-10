IL TIMORE

TREVISO «Se il governo deciderà di abbassare ulteriormente il limite di riempimento dei mezzi, allora non ci resterà che gettare le chiavi di autobus e corriere. Abbiamo visto che a scuola non sono esplose le positività al coronavirus. Questo vuol dire che nemmeno i mezzi pubblici sono fonti di contagio. L'ambito più a rischio resta quello familiare. Detto questo, altre riduzioni non sarebbero affrontabili». Giacomo Colladon, presidente di Mom, non usa giri di parole. Oggi non è possibile occupare più dell'80% dei posti. Per Mom è il limite minimo. Oltre non si può andare: salterebbe tutto il servizio alle scuole. E per questo si guarda con apprensione alle misure del nuovo Dpcm.

I NODI

«Stiamo esprimendo il massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo aggiunto corse e integrato il servizio inserendo una quarantina di mezzi di società private, che continuano progressivamente a crescere specifica Colladon in tutto ciò rispondiamo a tutte le richieste, risolvendo puntualmente i problemi legati alle variazioni negli orari delle scuole, che non sono ancora definitivi. Di più non si può fare». Sabato ci sarà un altro nodo: il Giro d'Italia tra Conegliano e Valdobbiadene. Le strade saranno chiuse. E al momento le vie alternative per bus e corriere non sono ancora state definite. Alcuni genitori, poi, lamentano che i propri figli nei giorni scorsi sono stati lasciati a piedi. Capita quando un mezzo ha già raggiunto il limite di riempimento dell'80%. A quel punto non resta che attendere la corsa successiva. Il distanziamento non c'entra: a bordo di bus e corriere è previsto solo l'obbligo di indossare la mascherine.

LE MISURE

«Abbiamo del personale di terra, distribuito negli snodi principali, per quanto riguarda Treviso tra la stazione, lo stadio e la Madonnina, che controlla il rispetto della soglia dell'80% sottolinea il presidente di Mom a livello generale l'obbligo di indossare le mascherine a bordo viene rispettato. C'è qualche eccezione, ma non sono mai emersi grossi problemi a riguardo». Nel momento in cui un passeggero non indossa la mascherina, gli autisti sono chiamati a fermare il mezzo e a invitare la persona in questione a scendere. In caso di rifiuto, scatta la chiamata alle forze dell'ordine. Nell'ultimo mese, cioè dall'inizio della scuola ad oggi, fortunatamente non si è mai arrivati a tanto. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre gli autisti dovrebbero essere sottoposti a screening per il coronavirus. Per Mom è un'iniziativa di massima precauzione, visto che chi guida è comunque isolato rispetto ai passeggeri. «Il servizio viene quotidianamente potenziato dove necessario. Attualmente sono realizzate corse aggiuntive per 1.500 chilometri al giorno nell'ambito urbano di Treviso e 3.600 chilometri al giorno negli ambiti extra-urbani».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA