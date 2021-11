Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALLARME FURTIVILLORBA Si aggiravano con fare sospetto a bordo di un'auto in via Scattolin a Villorba e nella vettura avevano arnesi da scasso, una mazza da baseball, nonché capi di abbigliamento e accessori, probabile provento di furto. Per questo tre individui sono stati fermati e, dopo i controlli, denunciati dai carabinieri della stazione di Villorba per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. A finire nei guai sono...