IL NODOTREVISO Il 70% delle badanti non intende vaccinarsi contro il coronavirus. Per la Marca vuol dire qualcosa come 4.400 sul totale delle 6.300 assistenti familiari in servizio in provincia, nella maggior parte dei casi provenienti dall'estero, in particolare dell'Est Europa. Davanti al rifiuto, c'è il rischio di non trovare più sostituti. E ora scatta l'allerta: l'Usl trevigiana ha deciso di chiamare le agenzie e le cooperative...