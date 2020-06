L'INIZIATIVA

TREVISO Un po' per lanciare la catena anche a Treviso, un po' per recuperare quella clientela che, con il Covid 19, si è allontanata, si spera solo momentaneamente. E allora in zona Appiani, nel cuore della Cittadella delle Istituzioni, qualcuno offre da mangiare gratis. Sì, avete capito bene: primo, secondo, bibite (compresi gli alcolici), caffè e ammazza caffè tutto gentilmente offerto dalla proprietà. Succede nel ristorante Ten (gli ex Kofler): il manager Stefano Chisoli, lo stesso alla presidenza dello Spezia in serie B di calcio, ha deciso che per una settimana chiunque potrà pranzare o cenare e alzarsi da tavolo senza la grana di dover pagare il conto. «Funziona tutto su prenotazione - spiegano nel locale - basta registrarsi nel sito e si ottiene una tesserina che da diritto ad un pasto gratis. La tessera è strettamente personale e può essere usata una sola volta. Il pranzo, o la cena, a spese della società può insomma essere consumata del legittimo proprietario, le altre persone pagano. Sempre che non si facciano la tessera anche loro. Comunque è gratuita, non c'è nessuna fregatura».

LE CONDIZIONI

L'offerta è decisamente invitante: nessun limite di ordinazione, si potrà gustare tutto ciò che si desidera dal menù alzandosi poi dal tavolo e uscendo senza passare dalla cassa. Una scelta che vale per il ristorante di Treviso ma anche in tutti gli altri del Veneto e d'Italia, maturata dopo un primo bilancio tracciato a poche settimane dalla riapertura. Se infatti sulla carta i trevigiani possono tornare liberamente nei locali pur nel pieno rispetto delle norme anti assembramento, è altrettanto vero che la società Hi Food (che ha inglobato Kofler e lanciato il marchio Ten) ha notato non poca diffidenza: «Passa poca gente - dicono al Ten - c'è ancora un po' di ritrosia e anche di paura. Noi ci siamo inventati questa iniziativa per farci conoscere e non è escluso che in futuro vi siano altre occasioni analoghe. Questi giorni siamo sommarsi dalle prenotazioni. Oggi (ieri per chi legge) era solo il primo giorno ma ci aspettiamo un afflusso imponente. Unico limite le regole di distanziamento sociale, che ci impongono di non superare un certo numero di coperti».

LE REAZIONI

E i clienti? A dire il vero non tutti sembrano a conoscenza dell'offertona. «Io la tessera? No grazie, preferisco pagare e tanti saluti», dice un signore seduto nell'unico tavolino apparecchiato per ospitare un solo commensale. «Abbiamo saputo dell'offerta questa mattina - dice un gruppo di dipendenti dell'Agenzia dell'Entrate - e all'inizio, francamente, pensavamo fosse un bufala. Invece è vero ma c' è un però: non riusciamo a completare la procedura di registrazione, continua a dare errore». L'offerta è valida fino a domenica 28. «È un strategia - prosegue la manager - unica nel suo genere. Così contiamo non solo di invogliare i clienti a tornare al ristorante dopo il lockdown, visto che la ripartenza è stata decisamente sotto tono e una prima campagna promozionale su giornali e social non ha prodotto grandi risultati, ma anche di conquistarne di nuovi».

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA