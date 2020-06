IL NODO

TREVISO Nelle scuole verrà sfruttato ogni centimetro disponibile in aule, corridoi, laboratori e palestre. Ma non basta. Per riuscire ad accogliere tutti dovranno essere individuati spazi aggiuntivi in altre strutture capaci di ospitare fino a 8mila studenti. Tanti sono quelli delle superiori della Marca che rischiano di non trovare più posto in classe a causa del distanziamento anti-contagio imposto dall'emergenza coronavirus. Le linee guida definitive per il nuovo anno scolastico che partirà a settembre ancora non ci sono. La Provincia, comunque, ha già iniziato a passare al setaccio le planimetrie delle aule per farsi trovare pronta davanti a ogni scenario. In attesa di conferme dal governo, sono state fatte delle proiezioni prevedendo una distanza tra i banchi di almeno un metro, come da regola generale.

LE STIME

Dalle prime stime orientative emerge che in questo modo le scuole trevigiane riuscirebbero ad accogliere circa l'80% degli oltre 40mila studenti. Di contro, per il restante 20%, fino a 8mila ragazzi, appunto, sarà necessario trovare altri spazi. Tutto questo se la distanza anti-contagio resterà ferma a un metro. Se passerà a due metri, invece, la missione sarà praticamente impossibile. Con tale condizione le aule verrebbero di fatto dimezzate: bisognerebbe trovare spazi aggiuntivi per qualcosa come 20mila studenti. Al Sant'Artemio non ci vogliono nemmeno pensare. Proprio a settembre, tra l'altro, si registrerà l'ultimo aumento del numero degli iscritti alle superiori. Dall'anno prossimo il calo demografico inizierà a farsi sentire anche qui. Ma il problema del distanziamento si pone oggi. E ormai non manca che un paio di mesi al suono della prima campanella. «Non ci sono ancora indicazioni certe, ma abbiamo già cominciato a misurare, a contare, a fare simulazioni, ipotesi, prove, ricognizioni spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia non c'è tempo da perdere aspettando Godot: dobbiamo farci trovare pronti in ogni caso. Settembre è dietro l'angolo e la scuola è una priorità».

IL SUMMIT

Ieri i tecnici del Sant'Artemio sono tornati a fare il punto con quelli dell'ufficio scolastico. «Stiamo facendo delle proiezioni e valutando tutte le collocazioni possibili. Non è semplice perché mentre alle elementari e alle medie c'è un calo degli iscritti, alle superiori si continua a salire. Ci sono anche sezioni con 30 studenti dice il direttore Carlo Rapicavoli a questo punto, però, servirebbero linee guida chiare e applicabili. Dobbiamo sapere che tipo di interventi devono essere fatti nel giro di due mesi. Se verrà confermato il distanziamento di un metro all'interno delle scuole, ce la potremo fare. Se invece si passerà a due metri, la cosa sarà decisamente più complicata». Qualcuno aveva anche ipotizzato la possibilità di montare delle tensostrutture. La Provincia, però, la vede come soluzione marginale. «Non stiamo pensando ad allestimenti provvisori specifica il direttore questi potrebbero andar bene magari per fungere da laboratori o palestre, in modo da liberare spazi da usare come aule». Si potrebbero usare le elementari semi-vuote? Solo se gli edifici saranno interamente disponibili: mettere assieme bambini e ragazzi è complicato, tanto più con il distanziamento. Uno dei nodi più grossi riguarda il trasporto. Mom al momento può occupare solo il 60% dei propri posti. A breve la limitazione potrebbe cadere. Ad oggi, però, c'è. E con questi numeri non è affatto semplice organizzare il servizio. Quel che appare certo è che gli ingressi nelle scuole verranno scaglionati. Ma le lezioni a doppio turno, di mattina e di pomeriggio, non scaldano i cuori. Stando alle proiezioni, non sarebbe un passo risolutivo. Tra le altre ipotesi ancora in ballo c'è quella che prevede lezioni fatte con metà classe in presenza e l'altra metà a casa, collegata con il sistema della didattica a distanza. È vista come l'ultima spiaggia. «L'obiettivo è riportare tutti a scuola a settembre. Ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare. Sono mesi che chiediamo indicazioni certe tira le fila Rapicavoli ormai è stata regolata ogni cosa, tranne le scuole. Chi ha la responsabilità è chiamato a decidere adesso».

Mauro Favaro

