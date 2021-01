(el.fi) Alessio Marsura lo riconosci dal fondo del piazzale. Alto e dallo sguardo rassicurante. 25 anni, una piccola azienda viticola e la passione per la musica (suona il trombone in una banda) è il Giovane Meritevole 2020, premiato dalla Consulta di Valdobbiadene, una vivace realtà di ragazzi attivi nella comunità. Emozionato? «Abbastanza». Il Giovane Meritevole nella vita ha una piccola azienda agricola di proprietà nell'ambito della viticoltura. Questa passione per il volontariato? «Ho iniziato nel 2005, facevo parte degli scout e questo credo abbia inciso molto. Circa 10 anni fa ho iniziato a suonare nella banda cittadina. Poi sono entrato nel gruppo Avab». Fare il volontario è anche una scelta di vita. «Siamo una grande famiglia: ho iniziato a provare una gioia interna che fatico a spiegare. Poi ci siamo trovato nell'emergenza Covid». «Tuttora facciamo la sorveglianza 24h al Guicciardini, poi abbiamo distribuito le mascherine, a prestare la nostra opera dove ci fosse bisogno. Quando senti le autoambulanze arrivare, quando vedi i malati che vengono ricoverati, pensi alle loro famiglie, a come posso stare e all'angoscia che provano». Alessio è l'esempio di una realtà associativa sempre più popolata di giovani. «Siamo sempre stati attivi nell'emergenza. E lo facciamo con il cuore». Il momento più bello? «Pochi giorni fa: ho saputo di essere entrato nei volontari dei Vigili del fuoco».

