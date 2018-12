Alcol e stupefacenti festività al setaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCOAlcol e droga: durante le feste la polizia locale intensifica i controlli. Lo conferma il comandante Pina Moffa: «Le attività di pattuglia si fanno ancora più capillari durante tutto l'arco della giornata». E proprio durante uno di questi controlli, è stato trovato un 45enne straniero, alla guida di un'auto con targa italiana, con un tasso alcolico di 3,49 grammi per litro. «Dopo l'esito positivo della prova preliminare, abbiamo svolto il test dell'etilometro per due volte e distanza di 5 minuti - ricorda - Non riuscivo a...