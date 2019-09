Alcol e droga tra i giovani: «Serve il SerD»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOGLIANO«Facciamo tornare il Ser.D e gli operatori di strada a Mogliano. Il disagio non è solo una questione di pubblica sicurezza». Dopo i recenti episodi di cronaca, con fenomeni di abuso d'alcol tra i minori, ecco la proposta di Mogliano Comune. «Per noi il disagio sociale non può essere affrontato con la repressione. L'emarginazione di soggetti vulnerabili, soprattutto se ragazzi, è una responsabilità di tutta la comunità che non ha saputo prendersene cura. Bisogna mettere in campo strutture sociali per favorire il reinserimento...