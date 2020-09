IL PROGETTO

TREVISO Alberi ad alto fusto, arredi urbani e possibilità per le attività commerciali di mettere plateatici. La rivoluzione firmata Zampese parte dalla rielaborazione del progetto nato nel 2015 su volontà dei residenti, elaborato dallo studio Tonon nel 2017 e recepita dall'allora assessore Ofelio Michielan. Con alcune sostanziali modifiche tra cui il no alla pedonalizzazione integrale. Non è una rivoluzione pedonale, ma un avvicinamento che i residenti considerano sostanziale. Via tutti i parcheggi dall'area centrale e spostate le fermate per dare una vivibilità all'area. Come aveva anticipato l'assessore ai lavori pubblici, le opere andranno di pari passo con la sistemazione del porfido nella piazza. E per settembre dovrebbe iniziare la trasformazione dell'area.

L'INCONTRO

All'incontro coi residenti era presente anche il vicesindaco De Checchi che ha confermato la volontà di Ca' Sugana di farsi garante delle esigenze dei cittadini. «L'impressione - spiegano i residenti di piazza Pio X - è stata molto positiva. Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma pedonale che si affaccia sulla piazza che contiene degli arredi urbani e darà la possibilità agli esercenti di usufruire di plateatici». Concorde il comitato Piazza Pio X, un gruppo di cittadini riuniti spontaneamente intorno alla volontà di ridare vivibilità alla piazza dal 2015. L'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese ribadisce come questa sia solo una proposta che recepisce alcuni desiderata espressi dai residenti. «Utilizzeremo il metodo di progettazione partecipata già sperimentato con successo a Santa Maria del Rovere per piazza Martiri di Belfiore. Incontreremo i residenti e presenteremo il progetto, lo discuteremo insieme e recepiremo le loro indicazioni. Commercianti e residenti chiedono di alleggerire la piazza e di creare un'area più vivibile. Avremmo proprio pensato al cuore della piazza. Ma, ripeto, sarà la comunità a decidere».

I LAVORI

Intanto la sostituzione del porfido nell'intera area procede e, maltempo permettendo, dovrebbe concludersi il 24 settembre. Intervento da 120 mila euro. Ma lungo tutto l'asse viario che porta a Borgo Cavour sono previste novità. La più importante? La fine della prima tranche di lavori a palazzo Ancillotto entro il 2021. Alessandro Benetton, che qui trasferirà la sede di 21 Invest, è fiducioso. «Contiamo di finire la prima parte dell'intervento, quello al palazzo storico che ha già ottenuto il placet della Sovrintendenza, entro la fine del 2021. Anche a livello simbolico sarebbe un traguardo positivo».

El.Fi.

