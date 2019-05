Alberi di S. Maria del Rovere, 2.500 firme e appello al sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO «Noi una soluzione la avremmo. E abbiamo chiesto un incontro con il sindaco. Ci è però stato fissato per il 28 maggio, cioè quando i giochi saranno già fatti». Marzia Armanna, del Comitato Sos Martiri di Belfiore, non si rassegna. Veder sacrificati quasi cento alberi al nuovo assetto del quartiere di Santa Maria del Rovere grazie al Bando Periferie non è una soluzione che ritiene sostenibile. E come lei la pensa almeno un quarto dei residenti. «Abbiamo raccolto oltre 2500 firme e altre ne raccoglieremo: privarci di quasi...