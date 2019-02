Alberi da tagliare, il Put si blocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Un errore nella calendarizzazione del taglio alberi: e lungo il Put code e rallentamenti. Lunedì mattina da dimenticare per gli automobilisti in transito sulla principale arteria della città. Il traffico, già reso più problematico dalla chiusura di una parte della tangenziale in direzione Paese a causa dei lavori di sistemazione del ponte Ruzzante, è stato bloccato dall'intervento di taglio di due platani vicino all'ex Pattinodromo. «Quell'intervento doveva essere fatto di domenica - sottolinea l'assessore ai lavori...