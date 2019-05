Al volante con la patente rubata: «Presa su internet»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOTREVISO È stato fermato lunedì sera al volante di una Fiat Marea in viale Brigata Marche per un controllo. E quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire la patente di guida, ha estratto dal portafogli un documento rubato. «L'ho comprata su internet un anno fa: l'ho pagata 850 euro» ha subito dopo ammesso l'automobilista, un 30enne pakistano che viaggiava in compagnia di altri quattro connazionali, tre dei quali già noti alle forze dell'ordine. Dai data base della polizia è emerso che la patente, rilasciata dalle autorità...