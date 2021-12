Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOTREVISO Treviso è pronta a colorarsi di rosso. Mercoledì 8 dicembre arriva in città, per la prima volta, la corsa dei Babbi Natale. Treviso Christmas Run scatterà alle 9.30 da piazza dei Signori e si svilupperà su un percorso cittadino di 5 km, con arrivo sulle mura, al Bastione San Marco, dove merenda e bevande calde accoglieranno i partecipanti. Non sarà una gara, ma una camminata a passo libero aperta a persone di tutte le...