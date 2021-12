Incassato l'accordo con l'università Ca' Foscari, il sindaco Mario Conte adesso pensa ai servizi da mettere a disposizione degli studenti universitari. E il primo pensiero va a una struttura da destinare agli alloggi per i ragazzi. E uno studentato sorgerà al posto dell'ex Eca, l'edificio che confina con palazzo Moretti, un tempo utilizzato come dormitorio e mensa pubblica. A due passi dal Duomo, l'amministrazione comunale ha intenzione di ristrutturarlo e metterlo a disposizione delle università. In questo modo, con i corsi veneziani al Turazza, distante qualche decina di metri così come la biblioteca pubblica di città giardino, si verrebbe a creare una sorta di cittadella per gli studenti, altro passo verso quella città universitaria ricorsa da tempo. L'idea c'è, mancano al momento progetto e risorse. Ma il sindaco è fiducioso. La ristrutturazione dell'ex Eca prenderà slancio anche da un altro accordo chiuso da poco dall'amministrazione comunale: la concessione di palazzo Moretti all'Usl, che lo utilizzerà per allestirci degli ambulatori destinati ai malati cronici. Un'altra struttura del genere verrà ricavata dall'ex asilo di Fiera.

