Al park Miani un polo per le merci

IL PROGETTOTREVISO Un mini-polo per lo scambio delle merci a due passi dalle storiche mura. Questo diventerà il parcheggio Miani, struttura nata per fare da parcheggio scambiatore in una visione di città mai però completamente decollata. Nonostante tutti i tentativi, quel parcheggio non è riuscito a scaldare i trevigiani. Troppo lontano dal centro storico, anche se il Duomo dista meno di dieci minuti a piedi; troppo lontano dalla stazione ferroviaria, anche se la costeggia. È sopravvissuto fino a oggi solo come supporto per il tribunale e...