(mf) Sei nuovi presidi per le scuole trevigiane. Le nomine effettuate attraverso la graduatoria del concorso hanno permesso di riempire le caselle che erano rimaste vuote. La guida del Maffioli di Castelfranco è stata affidata a Nicola Zavattiero. C'è un nuovo preside anche per l'istituto comprensivo di Villorba e Povegliano: Michelangelo Guarnieri. Stesso discorso per le elementari e le medie di Vedealgo: qui tocca a Monica Facchini. Anche l'istituto comprensivo 3 Brustolon di Conegliano ha una nuova dirigente: Carla Cantelli. Alla guida delle scuole di Pieve del Grappa ora c'è Paolo Micheloni. Infine, Giuseppe Greco è il nuovo preside dell'istituto comprensivo Nievo di Cordignano. Quest'ultimo giro di nomine si aggiunge a quello portato a termine alla fine di luglio per altre cinque scuole: gli istituti comprensivi Stefanini e Serena di Treviso, il liceo Berto di Mogliano, il Barsanti di Castelfranco e l'Einaudi-Scarpa di Montebelluna. Alle Stefanini, al posto di Antonio Chiarparin, da oggi in pensione, è arrivata Doriana Renno. Per le Serena, invece, c'è Lorella Zauli, proveniente dall'istituto comprensivo di Istrana. E' stata lei a prendere il posto di Luisa Mattana, la preside dell'istituto tecnico Riccati che nei mesi scorsi aveva gestito le Serena come reggente coprendo il buco creatosi dopo il trasferimento di Leonardo Gulotta a Pantelleria. Il liceo Berto di Mogliano ora è guidato da Filippa Lo Iacono, che ha lasciato la presidenza dell'Obici di Oderzo. Al Barsanti di Castelfranco, invece, è arrivato Francesco Daniele Laterza, fino allo scorso anno a capo dell'ipsia Galilei, sempre a Castelfranco. E' giunto dalla Puglia, infine, il preside che ha preso il posto di Gianni Maddalon, anche lui andato in pensione, alla guida dell'Einaudi-Scarpa di Montebelluna: si tratta di Fernando Michele Fratta.

