LE VERIFICHE

TREVISO Green pass: multa di 400 euro a un barista del centro di Treviso perché sprovvisto di certificazione verde. A staccare la multa sono stati gli agenti della polizia, impegnati in decine di controlli a campione nell'ultimo fine settimana. . Virtuose invece le due discoteche finite sotto la lente dei Nas: l'Odissea di Spresiano e il Diamantik di Gaiarine. Tutti in regola: chi tra sabato e domenica si è messo in fila per accedere alla pista era munito del Super green pass. Nessuna violazione contestata alle 102 persone passate al setaccio: una cifra che tiene conto anche dei controlli fatti in altre quattro discoteche del Veneziano: Molo 5 di Marghera, Area city di Mestre, Palmariva di Fossalta di Portogruaro, Tnt di Lugugnana di Portogruaro.

ACCERTAMENTI SUI PASS

E se da un lato nessun è stato sanzionato, dall'altro gli accertamenti continuano per appurare l'autenticità delle certificazioni esibite: i militari verificheranno che siano state rilasciate regolarmente. Proprio l'Odissea di Spresiano tre settimane fa, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, era finita al centro di una polemica per gli assembramenti di ragazzi in pista senza mascherina. I video e le foto girate all'interno del locale in occasione di una serata da tutto esaurito avevano fatto il giro del web facendo discutere parecchio per il rischio di focolai, Ma i gestori si erano difesi sostenendo di aver rispettato le regole in vigore.

LA CAMPAGNA

I controlli rientrano in una campagna nazionale che ha visto schierati in campo i militari del Nas supportati dall'Arma territoriale. In tutta Italia sono stati ispezionati 261 locali tra discoteche, pub e sale da ballo: 8 di questi sono stati chiusi per violazioni. Sono 9mila le persone controllate, con 69 sanzioni totali, 50 a carico dei clienti trovati sprovvisti del Super green pass e 19 di datori di lavoro o titolari delle attività ritenuti responsabili di omessa verifica della certificazione verde. Altre 46 violazioni sono state contestate per l'inosservanza delle altre misure anti Covid (mancato uso delle mascherine, omesse informazioni sulle norme di comportamento, niente verifica della temperatura corporea all'ingresso, assenza di dispenser igienizzanti) per un totale di quasi 50mila euro di sanzioni. Per un positivo che in provincia di Latina è andato a ballare violando la quarantena è scattata invece la denuncia. Lo stesso vale per una persona in provincia di Terni che ha esibito il Green pass intestato a un altro.

Mep

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA