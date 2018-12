«Al fianco degli angeli di Mateo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEBELLUNA Un anno fa, il 13 dicembre del 2017, moriva, a soli 16 anni, il montebellunese Mateo Hoxha, studente del liceo Levi. A portarlo via un tumore al tronco encefalico diagnosticatogli solo pochi mesi prima. A lasciare un segno, oltre alla tragedia in sé, è stato il modo in cui Mateo ha affrontato la malattia. Il ragazzo, forte e sorridente, ha reagito fino all'ultimo respiro con coraggio e fiducia, lasciando un bellissimo ricordo di sé. Una sorta di testamento spirituale, racchiuso nella frase Non basta sembrare dei leoni, bisogna...