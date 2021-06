Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO Il vicepreside Antonio Coviello si prepara a lasciare l'itis Fermi di Treviso dopo quasi mezzo secolo. Era entrato per la prima volta nella scuola del campus di San Pelajo come studente di chimica. Una volta conseguita la laurea, sempre in chimica, è ritornato come docente. E dopo averci insegnato per una vita, a settembre andrà in pensione.Professor Coviello, si chiude un'era al Fermi.«Ho messo piede per la prima...