Al Da Vinci il parco delle Biodiversità: «Studiamo i cambiamenti climatici»

L'ORTO DIDATTICOTREVISO È stato disegnato a forma di impronta perché è destinato a lasciare il segno nei ragazzi che se ne prenderanno cura, accantonando smartphone e computer, nei gruppi che lo useranno come una laboratorio per fare ricerca scientifica sugli effetti dei cambiamenti climatici e in tutte quelle persone che lo visiteranno per non dimenticare i rischi legati al surriscaldamento globale. È il nuovo Parco della biodiversità del liceo scientifico Da Vinci, realizzato nell'area verde di proprietà del Comune che si estende su un...