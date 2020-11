«Ringrazio tutti coloro che fra ieri e oggi sono stati seduti al bar senza mascherina. Grazie a loro andremo in fascia arancione». Il vicesindaco (primo cittadino a tutti gli effetti dal 24 novembre) Elzo Severin è imbufalito. Il comportamento dei montebellunesi, infatti, secondo lui non è adeguato a garantire il contenimento dei contagi da coronavirus. «Stamattina (ieri, ndr) ho mandato i vigili nei bar perché invitassero gli avventori a tenere la mascherina e i gestori a controllare - spiega - poco dopo sono passato ed era tutto a posto; i cittadini erano tutti seduti con la mascherina. Oggi pomeriggio, però, le irregolarità si sono ripetute. Tutto ciò nonostante la televisione stia dicendo chiaramente come comportarsi e ci sia un'ordinanza del presidente Luca Zaia che parla chiaro. È evidente che le persone non hanno capito il problema. Finora ho invitato i vigili a non multare ma semplicemente a dare indicazioni. Se continua così, però, bisognerà essere più rigidi. La gente non ha capito». Vedere la gente senza mascherina del resto non gli va proprio giù. Perché Severin, come amministratore e soprattutto come medico che ama il suo lavoro, è convinto che se tutti rispettassero le regole e si proteggessero la situazione sul fronte Covid sarebbe assolutamente sotto controllo. Ed è per questo che, oltre a mandare i vigili, in qualsiasi situazione non perde occasione per ammonire chi sgarra, in una sorta di battaglia personale per l'uso della mascherina. Una battaglia condotta, spesso, senza qualificarsi, semplicemente facendo ciò che, a suo avviso, ogni cittadino dovrebbe fare: rispettare le regole e farle rispettare. Cosa che, però, sembra proprio non accadere. (lbon)

