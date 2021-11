Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NAUFRAGIOCONEGLIANO Prima il mayday lanciato al telefono: «Aiuto, stiamo affondando»! Poi le ricerche, immediate, dei due dispersi. Il corpo del padre è stato ripescato in mare davanti al porticciolo di Duino, nel golfo di Trieste. Quello del figlio, invece, risulta ancora disperso, così come la piccola imbarcazione su cui navigavano, un gozzo di circa 8 metri, naufragato ieri pomeriggio a poche miglia da Monfalcone, in Friuli Venezia...