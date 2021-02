AI NASTRI DI PARTENZA

TREVISO Adesso si parte. Inizia oggi la campagna vaccinale anti-Covid sulla popolazione del trevigiano. Si comincia dai 7.500 ottantenni nati nel 1941. L'Usl della Marca li ha convocati attraverso lettere ed Sms. A partire da questa mattina - il primo appuntamento è fissato per le 8.30 - riceveranno la prima iniezione del siero Pfizer in quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. Subito dopo l'iniezione, dovranno rimanere in osservazione per un quarto d'ora. Nella stessa occasione si vedranno fissare l'appuntamento per il richiamo, previsto a distanza di tre settimane. Il primo ottantenne trevigiano a vaccinarsi contro il Covid sarà Mario Vivian: «Spero di essere il primo di una lunga serie: abbiamo bisogno di venirne fuori, e anche abbastanza rapidamente spiega il diretto interessato, trevigiano di San Zeno, nato il primo gennaio del 1941 speriamo che poi, oltre agli ottantenni, tocchi a tutti gli altri».

LA SCALETTA

Dal 22 febbraio, poi, sarà il turno dei 7.526 trevigiani nati nel 1940. Verranno vaccinati nelle stesse sedi. Di seguito si andrà a ritroso. Ci sono già le prossime date. Dall'8 marzo verranno convocati i 4mila trevigiani della classe 1939. E dal 15 marzo sarà la volta di quelli nati nel 1938. Fino a questo momento l'Usl ha somministrato complessivamente 37.888 vaccini anti-Covid, tra il personale degli ospedali, gli operatori della sanità in servizio nel territorio, gli anziani e gli operatori delle case di riposo e i centri per persone con disabilità. Per quanto riguarda il personale sanitario del territorio che non ha risposto all'appello per le vaccinazioni, l'Usl conferma che verrà fissata una data di recupero. Ci sono in ballo più di 300 persone, tra medici, odontoiatri, infermieri e così via. Alcuni potrebbero essersi vaccinati in altre Usl. Altri potrebbero aver scelto di non vaccinarsi ancora perché si sono da poco messi l'infezione da coronavirus alle spalle. Ma restano delle posizioni da chiarire. «Valuteremo le motivazioni spiegano dall'Usl chi non si presenterà all'appuntamento di recupero, senza un valido motivo, verrà segnalato al rispettivo Ordine professionale». Negli ospedali l'idea è di spostare il personale che non si è vaccinato in aree non a contatto con i pazienti.

RSA E DISABILITA'

Intanto, dopo aver concluso i richiami nelle case di riposo, adesso si stanno somministrando le prime dosi nelle strutture per anziani che prima contavano dei contagiati e che oggi sono tornate Covid-free. Ieri è stata la volta anche della casa di riposo San Giuseppe di Follina, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Qui sono stati vaccinati 32 ospiti, compresa Regina Ruzzini, che con i suoi 98 anni è la più anziana. Allo stesso tempo sono stati immunizzati 31 operatori. Il richiamo è fissato per l'8 marzo. «Grazie alla vaccinazione, la struttura adesso viene messa definitivamente in sicurezza», sottolinea la direttrice Francesca Favaretto. Di pari passo, sabato negli stessi centri che da oggi verranno utilizzati per gli ottantenni sono state vaccinate 1.587 persone con disabilità. Assieme ai lavoratori dei servizi essenziali, a partire dai 9mila insegnanti delle scuole trevigiane, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo riceveranno la prima dose anche le persone colpite da tumore. Sono esattamente 58.585 i pazienti oncologici della Marca. Ad attendere i vaccini anti-Covid, infine, c'è anche il mondo del volontariato. «Abbiamo preparato un elenco di 1.500 volontari impegnati nei trasporti sociali tira le fila Alberto Franceschini presidente di Volontarinsieme - Csv e a questi si aggiungono altri 500 volontari e 300 ospiti dei 44 centri sollievo per l'Alzheimer».

M.Fav

