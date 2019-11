Ai giardinetti di Sant'Andrea arrivano i cani antidroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RETATATREVISO A metà pomeriggio di ieri, come avviene ormai periodicamente da alcuni mesi, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un controllo per prevenire lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Insieme agli agenti, accompagnato dall'istruttore, c'era anche il cane antidroga Hitch, la bestia nera di pusher e spacciatori. La reta della Polizia Locale, oltre che nei giardinetti di Sant'Andrea, si è poi spostata lungo via Roma, piazza Giustiniani e stradine limitrofe: il solito quadrante a rischio quando si parla di...