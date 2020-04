LO STOP

TREVISO Quella primaverile, per gli agriturismi, è la stagione clou, quando il ritorno del bel tempo, le festività di Pasqua, i classici ponti di aprile e maggio, invitano a scampagnate e a pranzi nel verde. Il riconoscimento di Patrimonio dell'umanità Unesco alle colline del Prosecco, per molte strutture, avrebbe dato un ulteriore impulso. Non a caso molti imprenditori, negli ultimi anni, hanno investito per rispondere in modo adeguato alla preventivata crescita della domanda. Invece, la serrata imposta per contenere la pandemia, e prolungata per questo tipo di attività fino al primo giugno ha di fatto cancellato l'intero periodo. Con le ripercussioni intuibili sul comparto. Ma, nonostante altre aziende agricole abbiano continuato a lavorare, è un po' tutto il settore primario di Marca a risentire del blocco generale.

LE STIME

Secondo Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente provinciale di Confagricotura, le imprese agroalimentari trevigiane «hanno già perso il 30% del fatturato per il lockdown, e calcoliamo che ogni mese di inattività d'ora in avanti causerà perdite mensili ulteriori stimabili tra il 5% e il 10%». Proprio per questo, Bonaldi accoglie con favore che il nuovo Dpcm abbia fissato un orizzonte temporale per la ripresa, «ma i tempi - ribadisce - sono troppo lunghi e restano troppi i punti oscuri». «Con l'avvio della Fase 2 entriamo in un periodo di lunga convivenza con il virus, che non sparirà presto dalle nostre vite - riconosce Bonaldi - Consci che la ripresa sarà lenta, chiediamo che si arrivi quanto prima a definire gli aspetti tecnici e pragmatici di questa co-abitazione forzata, perché non ci possiamo permettere un nuovo stop». La richiesta, a maggior ragione, arriva dal segmento della ristorazione e della ricettività legate al mondo agricolo: «Ora c'è grande voglia, e bisogno, di ripartire - conferma Fabio Curto, vicepresindente di Confagricoltura Treviso - ma è necessario che vengano date indicazioni più chiare. C'è stata una grande presa di coscienza da parte di proprietari e gestori delle strutture, con cui parliamo quotidianamente e che sono pronti a fare tutto il possibile per tornare in attività anche prima del 1° giugno, garantendo ad addetti, turisti e clienti il rispetto dei più alti standard di sicurezza in campo sanitario».

IL TURISMO

Un grido d'allarme lanciato anche da Coldiretti Treviso. L'organizzazione stima che i mancati acquisti di cibi e bevande, provocati dalla chiusura forzata di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi, valga per l'agricoltura nostrana una perdita di cento milioni di euro. «Non pensiamo poi alla partita del turismo quanto inciderà negativamente sul settore primario aggiunge il presidente Giorgio Polegato - Il lungo periodo di chiusura sta pesando su molte imprese dell'agroalimentare».

Mattia Zanardo

