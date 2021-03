Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISITREVISO Un anno di chiusure ha messo in ginocchio il settore turistico ed enogastronomico, con imprese costrette a reinventarsi per stare al passo con i cambi di colore delle regioni. Ora l'unica possibilità rimasta ai ristoratori rimane l'asporto, ma è una soluzione che non funziona per tutti e, anche per chi è riuscito ad andare avanti in questo modo, inizia a farsi un po' stretta. «Il settore ha subito danni importantissimi. In...