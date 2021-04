Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(zan) Paghe inferiori ai minimi previsti, imposizione di continuare a lavorare anche se l'attività era formalmente sospesa per le restrizioni anti-Covid o aveva richiesto ammortizzatori sociali, addetti fatti alloggiare in camper, con condizioni igieniche tutt'altro che ottimali. I sindacati del settore agricolo trevigiano denunciano come la pandemia stia provocando un aumento di casi di lavoro grigio, al limite della regolarità. Già una...