Aggredito e picchiato in piazza Borsa lo salva un carabiniere in borghese

IL PESTAGGIOTREVISO È sceso dall'auto ed è stato accerchiato e preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Borsa dove un automobilista in arrivo da Corso del Popolo stava cercando di trovare un varco tra la folla arrivata in città per approfittare del primo giorno di saldi. Sulla strada c'erano anche una decina di giovani tra i 18 e i 20 anni i quali, forse per una manovra ritenuta pericolosa da parte del conducente, un uomo sulla mezza età, hanno cominciato a inveirgli contro finché...