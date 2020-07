LA TRAGEDIA

VILLORBA Un battibecco, alimentato da qualche vecchia ruggine di vicinato. Le spinte a due ultra ottantenni, una caduta di schiena e il dramma. Giovanni Gagno è morto ieri mattina, dopo ventiquattro ore di agonia causate dall'unico colpo infertogli da un quarantenne. L'ottantenne di Fontane di Villorba per decenni ha gestito il negozio di casalinghi ed elettrodomestici divenuto uno dei più longevi di tutta la Marca. A provocarne il decesso è stato un ex vicino di casa, al culmine di un diverbio divampato giovedì mattina per un parcheggio. Ex vicino che ieri era indagato a piede libero, ma la cui posizione è destinata ad aggravarsi fortemente.

LA LITE

Giovedì mattina a casa di Giovanni e della moglie Settima, al civico 7 di via Fontane, arrivano gli operai di una ditta per montare un nuovo condizionatore. Posteggiano il furgone nella stradina laterale accanto all'abitazione e poco prima delle 9 arriva sul posto anche B.M., 40 anni, di Ponzano. Fino a undici anni fa viveva anche lui in quella strada e ora vi torna spesso per far visita alla ex moglie e al figlio. Con il furgone parcheggiato lì le manovre degli altri veicoli diventano più difficoltose perché lo sterrato è stretto e raggiunge giusto un pugno di case. Il 40enne si infastidisce ed ecco innescarsi la scintilla. Scoppia un diverbio con gli operai, poi Settima, 83 anni e una salute traballante, si affaccia per vedere cosa succeda. L'anziana esce in strada e l'ira del quarantenne si accende. La donna lo richiama e lui, incurante del fatto di avere davanti una persona di età avanzata che ben conosce, le sferra una spinta. Lei si procura qualche graffio e a quel punto, richiamato dal clamore, esce anche Giovanni.

L'AGGRESSIONE

A nulla valgono i tentativi di sedare gli animi. L'ottantenne si avvicina, ma la situazione è ormai fuori controllo. La discussione prosegue, anche se la tragedia si consuma in pochi concitati attimi. Il quarantenne gli si para davanti e l'anziano non fa nemmeno in tempo a parlare che questi lo colpisce con le mani al petto, spingendolo all'indietro. Un istante e la lite diventa dramma. Giovanni Gagno cade di spalle, piomba sul selciato a peso morto e cozza violentemente con la base del cranio a terra. Resta immobile. Il tempo si ferma. Dal vicino supermercato Crai clienti e dipendenti si riversano in strada. L'ottantenne perde sangue dalle orecchie, la moglie che ha assistito a tutta la scena è sgomenta e profondamente scioccata.

I SOCCORSI

Sul posto viene richiesto l'intervento di un'ambulanza. Il personale sanitario stabilizza l'anziano, lo caricano a bordo e parte la corsa disperata alla volta del Ca' Foncello. Giovanni vi arriva già in coma. Non si sveglierà più. I medici tentano tutto il possibile per salvarlo mentre all'ospedale arriva la figlia Daniela. Vengono avvisati anche i suoi fratelli Luca e Gastone, che vivono entrambi all'estero. Sono interminabili ore d'angoscia per i Gagno quelle che si protraggono fino a ieri mattina. A quel punto arriva la più amara delle notizie: per Giovanni non c'è più nulla da fare.

LE INDAGINI

Subito dopo l'aggressione in via Fontane era arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Villorba. I militari avevano prelevato B.M., portandolo prima all'ospedale e successivamente in caserma. Fino a venerdì mattina a suo carico era stato formalizzato il capo d'imputazione di lesioni gravissime, ma la morte dell'anziano ha poi fortemente aggravato la sua posizione. L'uomo ieri sera risultava indagato in stato di libertà e oggi l'accusa sarà tramutata in omicidio preterintenzionale o morte in conseguenza di altro reato. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA