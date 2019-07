Aggredito a bastonate e soffocato col cuscino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVITTORIO VENETO Colpito a bastonate sulle braccia e sulla nuca, fino a sfondargli la calotta cranica, e poi soffocato con un cuscino. Un omicidio tra le mura domestiche, sul cui movente non è ancora stata fatta chiarezza, quello consumato giovedì notte a Vittorio Veneto dove Paolo Vaj, 57enne di origini milanesi, è stato ucciso dalla compagna Patrizia Armellin, 52 anni, e da un'amica di quest'ultima, Angelica Cormaci, 24enne di origini siciliane da qualche mese ospitata nell'abitazione della coppia in via Cal dei Romani, a pochi...