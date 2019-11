Aggredita da 2 nomadi e sequestrata in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BLOCCATATREVISO Trattenuta con la forza da una delle ladre che, mercoledì sera, le sono entrate in casa. La terribile avventura per la 90enne Beatrice Slongo, residente in vicolo Cal di Breda, a Santa Maria del Rovere. L'anziana non si è però persa d'animo e alla fine è riuscita a farle scappare: «Credo abbiano preso paura racconta quando si sono accorte che avevo al collo il pulsante del telesoccorso». Come a dire che da un momento all'altro poteva intervenire qualcuno, allertato dall'anziana con un banale gesto di cui loro potevano...