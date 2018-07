Aggredisce due guardie e tenta di rubare la pistola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAURA IN CORRIERATREVISO Era stato pizzicato a viaggiare senza biglietto da due guardie giurate, in servizio su una corriera della tratta Jesolo-Treviso, e multato. Dagli insulti è passato alle vie di fatto: quando uno dei vigilanti gli si è avvicinato, per calmarlo, lui ha reagito aggredendolo e tentando di rubargli la pistola che portava sulla cintura. Un'operazione che fortunatamente non gli è riuscita. L'episodio è avvenuto nella mattinata di domenica, alle 8.30 circa. Protagonista un cittadino del Gambia di 21 anni, senza fissa dimora...