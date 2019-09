Agevolazioni ai bar senza le slot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISCUSSIONETREVISO Premiare quei locali che rinunciano a tenere macchinette slot. Ai gestori che sceglieranno di perdere una parte di incassi, l'amministrazione comunale dovrà applicare uno sconto su tasse e tributi locali. Questo, in poche parole, il contenuto di una mozione presentata da Domenico Losappio (Gruppo Misto) e discussa ieri in commissione Bilancio. L'argomento ha fatto presa anche nella maggioranza, che qualche apertura l'ha anche mostrata. Del resto, non più tardi di una settimana fa, in Regione è stato il capogruppo...