«Affitti più bassi per il commercio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per Coalizione Civica il rilancio del turismo passa anche attraverso il rilancio del commercio, che non può prescindere da una nuova politica degli affitti. «Di fronte alle chiusure costanti di attività commerciali e al caro affitti dei negozi del centro storico - osserva il portavoce Luigi Calesso - è evidente che la crisi del commercio dentro le mura non può essere efficacemente affrontata con la sola concessione di qualche centinaio di euro di sconti fiscali». Coalizione Civica avanza una proposta: coinvolgere i proprietari...