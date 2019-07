Affitti Ater, la Regione corre ai ripari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Stanno arrivando in questi giorni, per raccomandata. E ogni volta che nei quartieri dell'immediata periferia suona il postino, in casa un brivido freddo corre lungo la schiena: può essere la comunicazione con cui l'Ater annuncia i nuovi canoni di locazione, i tanto temuti aumenti. Da luglio è infatti entrato in vigore il regolamento regionale, largamente annunciato ancora a gennaio, che introduce i nuovi parametri nel conteggio dell'affitto. A fare testo adesso è la certificazione Isee, documento che fotografa l'intera...